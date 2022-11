21-Jähriger zerstört nach Alkoholfahrt in Ludwigshafen sein Smartphone

Ludwigshafen. Ein Beifahrer eines Fahrzeugs ist in der Nacht auf Freitag bei einer Verkehrskontrolle in Ludwigshafen aus bislang ungeklärter Ursache geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, hielten Beamte das Fahrzeug gegen 00.20 Uhr in der Rheinfeldstraße an, woraufhin sich der Beifahrer zu Fuß vom Fahrzeug entfernte. Während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte beim 21-jährigen mutmaßlichen Fahrer des Wagens einen Wert von 0,9 Promille fest. Er behauptete jedoch, dass der geflüchtete Beifahrer das Fahrzeug gefahren habe. Gegenüber den Beamten gaben er sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen an, den Namen des Beifahrers nicht zu kennen. Da der 21-Jährige während der Kontrolle das Fahrzeug mit dem Schlüssel abschloss und es zudem auf seine Mutter zugelassen war, geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich bei ihm auch um den Fahrer handelt. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass er Betäubungsmittel konsumiert habe, weshalb er für eine Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht wurde. Dort schmiss der 21-Jährige sein Smartphone vor Wut auf einen Bürotisch, wodurch es kaputt ging. Schließlich holte der Vater des mutmaßlichen Fahrers seinen Sohn auf dem Polizeirevier ab.

