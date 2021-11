21-Jähriger randaliert in Wormser Supermarkt und verletzt Kunden

Worms. Ein 21 Jahre alter Wormser hat am Montagnachmittag in einem Supermarkt in Worms randaliert und einen Kunden am Kopf verletzt. Wie die Polizei mitteilte, machte der betrunkene 21-Jährige gegen 15 Uhr Wilhelm-Leuschner-Straße auf sich aufmerksam, indem er sich aggressiv verhielt. Gegenüber den hinzugerufenen Beamten widersetzte er sich, bis er gefesselt in den Streifenwagen gebracht wurde. Dort angekommen spuckte er einem Beamten ins Gesicht. Vor Ort stellte sich außerdem heraus, dass der Randalierer einen Kunden mit einer Flasche angegriffen haben soll.

Auf der Polizeiwache angekommen übergab sich der Wormser, sodass er zur Überwachung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der 21-Jährige wird sich aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte verantworten müssen.