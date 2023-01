21-jähriger Dieb nach Raub in Mannheim festgenommen

Heidelberg/Mannheim. Nachdem er zuvor einen 18-Jährigen bestohlen hatte, ist ein 21-jähriger Dieb am Samstagabend in Mannheim festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei soll der Täter die hochwertige Jacke des 18-Jährigen, samt Geldbeutel und AirPods, in einem Lokal in der Heidelberger Altstadt gestohlen haben. Nachdem der junge Mann die Polizei verständigte und seine AirPods ortete, konnte der 21-Jährige in einer Straßenbahn in Mannheim festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei fanden die Beamten das gesamte Diebesgut. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1