21-Jähriger bedroht Streitschlichter mit Messer

Speyer. Ein 21 Jahre alter Mann hat in Speyer einen ebenfalls 21-Jährigen mit einem Messer bedroht. Vorausgegangen war ein Streit zwischen dem Beschuldigten und einer 19 Jahre alten Frau, teilte die Polizei am Samstag mit. Als der unbeteiligte Passant schlichten wollte, habe der Beschuldigte bei dem Vorfall vom Freitagnachmittag in der Auestraße die Waffe gezückt. Anschließend flüchtete der Mann vom Tatort.

Im Rahmen einer Fahndung stellte die Polizei den 21-Jährigen fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der helfende Passant sowie die junge Frau blieben unverletzt.