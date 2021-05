21-jährige Fußgängerin von Auto erfasst und verletzt

Mannheim. Eine 21-jährige Fußgängerin ist am Samstagabend von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 49-Jähriger gegen 21.50 Uhr mit seinem Wagen auf der Neuhofer Straße und bog nach links in die Relaisstraße in Fahrtrichtung Karlsplatz ab. Hierbei übersah er die 21-Jährige, welche die Relaisstraße bei grüner Ampel überqueren wollte. Die Frau wurde von dem Auto erfasst, fiel auf die Motorhaube und stürzte nach einer Vollbremsung des 49-Jährigen auf die Fahrbahn. Nach der medizinischer Erstversorgung durch Rettungssanitäter vor Ort wollte sie sich selbst in weitere ärztliche Behandlung begeben.

AdUnit urban-intext1