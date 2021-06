21 000 Euro für Kulturprojekte

Neustadt/Deidesheim. Der Bezirksverband Pfalz fördert acht Kulturprojekte mit insgesamt 21 000 Euro. Zu den Unterstützten zählten die protestantische Stiftskirchengemeinde Neustadt an der Weinstraße für ihr Projekt „Neustadter Herbst – Festival Alte Musik an der Weinstraße 2021“, teilte der Kommunalverband am Donnerstag in Kaiserslautern mit. 3000 Euro erhielten die Macher des Festivals, bei dem vom 5. bis 19. September in beiden Teilen der Stiftskirche und in anderen Veranstaltungsstätten Werke unter anderen von Bach, Haydn, Stamitz, Mozart und Beethoven aufgeführt werden.

Der „Neustadter Herbst“ findet zum Teil in der Stiftskirche statt. © Klaus Venus

Das Stadtmuseum Zweibrücken erhält den Angaben zufolge 4000 Euro für eine Jubiläumsausstellung und eine geschichtswissenschaftliche Tagung zum Thema „Grenzgänger im Zeitalter der Aufklärung“ über Herzog Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken (1722-1775) und seinen Hofmaler Johann Christian von Mannlich (1741-1822). Die Ausstellung soll vom 25. September 2022 bis 5. März 2023 und die Tagung vom 6. bis 8. Oktober 2022 stattfinden.

Deidesheimer Kunsttage

Mit 3000 Euro wird ein Buch über Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in Zweibrücken in den Jahren 1940 bis 1945 von Gertrud Schanne-Raab aus Zweibrücken gefördert. Weitere 3000 Euro erhält Friederike Zeit Narum für ihr Projekt „Intonation 2021 – Deidesheimer Kunsttage“ mit internationalen Künstlern, das vom 14. bis 25. Oktober geplant ist.

Der Verein Donnersberger Literaturtage erhält 2500 Euro für seinen Wettbewerb, der sich an Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler aus ganz Rheinland-Pfalz richtet, wie es heißt. Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz bekommt 2000 Euro für sein Buch „Kehilla Schpira. Zeugnisse jüdischen Lebens in Speyer“. Es soll als vierter und letzter Band der Reihe „Beiträge zur Geschichte der Juden in Rheinland-Pfalz“ im Herbst erscheinen.

Mit weiteren 2000 Euro unterstützt der Bezirksverband das Projekt „The Skagen Sound – live“ des in Kaiserslautern aufgewachsenen und in Gladbeck lebenden Musikers Florian Boos. Mit einem Jazz-Ensemble seien vier Konzerte an verschiedenen Orten in der Pfalz geplant. Der Verein Pfälzische Musikgesellschaft erhält 1500 Euro für eine Konzertreihe zu Ehren des in Nußdorf bei Landau geborenen Komponisten Richard Rudolf Klein (1921-2011). epd