2022 werden drei Tiere versteigert

Deidesheim. Das jüngste Brautpaar der Tuchmacherstadt Lambrecht bringt alljährlich einen „gut gehörnten und gebeutelten“ Geißbock als Entgelt für die Weiderechte im Hinterwald nach Deidesheim, wo er Glockenschlag 18 Uhr auf einer Bühne versteigert wird. Da das Brauchtumsspektakel viele Besucher anlockt, fällt das touristische Ereignis an Pfingsten corona-bedingt zum zweiten Mal aus. Wie der Deidesheimer Bürgermeister Manfred Dörr mitteilt, werde Lambrecht zwar einen Tributbock liefern, das Tier soll aber nur im kleinen Rahmen übergeben werden. Anschließend darf Ziegenbock Nummer 618 wieder zurück zu seiner Herde. „Er wird während des Jahres bei einem Beweidungsprojekt eingesetzt.“ Auf eine Onlineversteigerung habe man aus Tierschutzgründen verzichtet.

Historische Parallelen

Sobald wieder eine öffentliche Veranstaltung möglich sei, sollen die bis dahin gelieferten und nicht versteigerten Böcke – ähnlich wie es dem Stadtratsprotokoll von 1858 zu entnehmen ist – im Halbstundentakt einzeln unter den Hammer kommen. Anno 1858 seien gar acht Böcke angeboten worden, nachdem Lambrecht wegen Streitigkeiten mit Deidesheim sieben Jahre keinen Bock geliefert hatte und das Appellationsgericht Zweibrücken verfügte, dass sieben Huftiere nachgeliefert werden müssen. Historiker Berthold Schnabel war in den alten Stadtratsprotokollen auf die historische Parallele gestoßen. „Nach diesem Verfahren wird die nächstmögliche öffentliche Versteigerung, hoffentlich 2022 stattfinden“, sagt Dörr. Mit dieser Entscheidung werde man sowohl in Lambrecht als auch in Deidesheim dem über 600 Jahre alten, einmaligen Kulturerbe auch in Pandemie-Zeiten gerecht. sin