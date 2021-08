200.000 Euro Schaden bei Gebäudebrand in Studernheim

Frankenthal. Bei einem Gebäudebrand am frühen Sonntagmorgen in Frankenthal sind rund 200.000 Euro Schaden entstanden. Nach Polizeiangaben ging der der Brand von einem Reiheneckhaus im Ruchheimer Weg aus noch ungeklärter Ursache aus. Ein Nachbargebäude wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der gegen 4.30 Uhr im Vorort Studernheim ausgebrochen war, einer Mitteilung zufolge innerhalb von rund eineinhalb Stunden Dabei gingen die Einsatzkräfte unter Atemschutz im Innenangriff gegen das Feuer vor. Weitere Einsatzkräfte bekämpften die Flammen mit zwei Drehleitern von außen, um die Fassade und die Dachstühle der beiden betroffenen Gebäude zu löschen. Im Anschluss wurden noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Schließlich war der Einsatz gegen neun Uhr beendet.

Bei Eintreffen der Wehrleute am Einsatzort sei eine starke Rauchentwicklung feststellbar gewesen. Ein offenes Feuer entlang der Fassade des Wohngebäudes sei zu sehen gewesen. Die Flammen hatten zu dem Zeitpunkt bereits auf das Nachbargebäude übergegriffen, indem der Dachstuhl Feuer gefangen hatte.

Im dem Gebäude, von dem der Brand ausging, befanden sich nach weiteren Angaben der Feuerwehr keine Personen. Die Bewohner aus dem Nachbargebäude retteten sich selbstständig ins Freie. Den Einsatzkräften gelang es noch, eine Katze zu retten. Das betroffene Reiheneckhaus war nach Informationen der Polizei im Gegensatz zum zweiten betroffenen Gebäude nicht mehr bewohnbar

Insgesamt waren 40 Kräfte der Frankenthaler Feuerwehr im Einsatz. Sie wurden dabei von neun Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Bobenheim-Roxheim unterstützt. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort.

