20.000 Euro Sachschaden und zwei Verletzte nach missachteter Vorfahrt

Mühlhausen. Ein 27-Jähriger hat am Montagnachmittag eine Vorfahrt missachtet und in der Folge einen Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Mann war auf der K 4172 in Richtung der B 39 unterwegs und missachtete am Einmündungsbereich Mühlhausen-Süd/Östringen die Vorfahrt eines 78-Jähirgen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß schleuderte das Auto des 27-Jährigen sodann auf das Auto eines 22-Jährigen.

Während dieser, nach Polizeiangaben, unverletzt blieb, wurden der 27 Jahre alte Unfallverursacher sowie der 78-Jährige schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 39 für zwei Stunden voll gesperrt.