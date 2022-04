Eberbach. Heizungsrohre und Wasserleitungen im Gesamtgewicht von rund 200 Kilogramm haben Unbekannte in Eberbach gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Diebstahl in der Straße "Im Hirschacker" im Zeitraum zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen. Aufgrund von Renovierungsarbeiten war das Kupfer in der Hofeinfahrt zwischengelagert, von wo es entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/92100 bei der Polizei zu melden.

