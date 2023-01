20-jähriger Unfallverursacher ohne Führerschein in Dirmstein geflohen

Dirmstein. Am Samstag ist ein Pkw-Fahrer nach einem Verkehrsunfall geflohen. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte ein 20-Jähriger gegen 22.30 Uhr in der Straße Obertor in Dirmstein beim Einparken eine Mauer, die daraufhin zusammen fiel. Der Wormser floh daraufhin vom Unfallort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Unfall konnte von einem Anwohner beobachtet werden, welcher den Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt die Fluchtrichtung des Fahrzeugführers angeben konnte. Schlussendlich stellte sich heraus, dass dem Wormser erst kürzlich die Fahrerlaubnis entzogen wurde und dass dieser wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Laut der Polizei soll es hierbei in dem Auto nach Cannabis gerochen haben, wobei zusätzlich die Konsumutensilien aufgefunden werden konnten. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wurde dem Wormser eine Blutprobe entnommen.