Bensheim. Ein Radfahrer ist am Freitagabend in Bensheim von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der 59-jährige Autofahrer befuhr die Taunusstraße und übersah den von rechts aus der Gartenstraße kommenden Radfahrer, berichtet die Polizei. Durch den Zusammenstoß erlitt der 20-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden liegt bei rund 2.100 Euro.

