Mutterstadt. Bei einem Verkehrsunfall in Mutterstadt am Dienstag ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 20-Jährige hinter einem Auto die Neustadter Straße in Richtung Dannstadt-Schauernheim. Als der 56-jährige Autofahrer abbremsen musste, fuhr er auf den Wagen auf und stürzte. Die Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus.

