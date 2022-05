20-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf A5

Bruchsal/Kronau. Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 5 nahe Bruchsal im Kreis Karlsruhe gestorben. Der Fahrer war am Mittwochmorgen in Richtung Heidelberg unterwegs, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Vermutlich sei der 20-Jährige allein gegen die Leitplanken gefahren. Möglicherweise stieß er aber auch mit einem schweren Fahrzeug zusammen. Darauf deute das Rücklicht eines Lastwagens hin, das die Beamten an der Unfallstelle gefunden hätten. Der junge Fahrer trug demnach keinen Helm und hatte am rechten Arm einen Gips. Die Autobahn in Richtung Heidelberg war mehrere Stunden komplett gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1