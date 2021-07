20-jähriger Motorradfahrer nach Sturz verstorben

Rhein-Neckar. Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Verkehrsunfall verstorben. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 20-Jährige nach dem bisherigen Kenntnisstand die K 4105 von Mossbrunn in Richtung Hirschhorn. Beim Befahren einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einem PKW zusammenstieß und schwer verletzt wurde. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber stand bereits zum Abtransport des Verletzten bereit, kam aber nicht mehr zum Einsatz. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrbahn war bis 19.30 Uhr voll gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 11000 Euro geschätzt.