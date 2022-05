20-Jähriger fährt unter Cannabiseinfluss

Bad-Dürkheim. Nachdem ein 20-jähriger Pkw-Fahrer in der Kanalstraße in Bad-Dürkheim am Samstag in der Nacht kontrolliert worden ist, sind den Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem jungen Mann aufgefallen. Dies teilte die Polizei mit. Ein auf der Dienststelle freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Der Fahrer hat zugegeben, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des VW wurden sichergestellt und eine Blutprobe wurde entnommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Zudem wird eine separate Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln erstattet.