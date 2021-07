20-jährige Jennifer B. wird vermisst

Wiesloch/Rhein-Neckar. Die 20-jährige Jennifer B. hat am Sonntag, 11. Juli, gegen 15.30 Uhr, das Psychiatrische Zentrum Nordbaden in Wiesloch verlassen und wird seitdem vermisst. Mögliche Aufenthaltsorte in Obrigheim im Neckar-Odenwald-Kreis, in Frankfurt und Kaiserslautern wurden ohne Ergebnis überprüft. Die Fahnder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg schließen eine hilflose Lage der jungen Frau mittlerweile nicht mehr aus. Sie wird wie folgt beschrieben: circa 174 cm; circa 70 Kilogramm. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie dunkle Kleidung, schwarze Schuhe und eine Brille mit dickem, schwarzen Gestell. Sie hat dunkelblonde, kurz rasierte Haare. Ein Foto der Vermissten finden Sie auf: www.presseportal.de

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der 20-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 zu melden.

