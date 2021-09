19-Jähriger wirft vor Polizeikontrolle Schreckschusswaffe aus Fahrzeug

Worms. Ein 19-jähriger Pkw-Insasse hat in Worms vor einer Polizeikontrolle eine Schreckschusswaffe aus dem Fahrzeug geworfen. Der junge Mann sollte bei dem Vorfall am Sonntagabend zusammen mit vier weiteren im Auto befindlichen Personen kontrolliert werden, nachdem ein Zeuge die Gruppe in der Mainzer Straße bei der Polizei gemeldet hatte, berichtete die Behörde. Ihm sei dabei die Schreckschusswaffe aufgefallen. Die Gruppe habe sich kurz darauf mit dem Pkw entfernt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Streife wurde wenig später im Adenauerring auf den Wagen aufmerksam. Bei der Kontrolle wurde jedoch keine Waffe aufgefunden. Lediglich eine kleine Menge Marihuana fiel den Beamtinnen und Beamten in die Hände.

Zeitgleich sei jedoch ein Mann auf der Dienststelle erschienen und habe einen schwarzen Koffer abgegeben, den er im Adenauerring aufgefunden hatte und in dem sich eine Schreckschusswaffe befand. Der 19-jährige Fahrzeuginsasse gestand schließlich, dass es sich dabei um seine Waffe handelte. Es wird nun wegen des Verstoßes gegen des Betäubungsmittel- und Waffengesetz ermittelt.