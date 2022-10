19-Jähriger verursacht Unfall mit verletzter Person in Worms

Worms. Bei einem Verkehrsunfall in Worms am Sonntagnachmittag ist eine Person verletzt worden. Ein 19-jähriger Autofahrer nahm einem 22 Jahre alten Autofahrer die Vorfahrt an der Kreuzung der Paternusstraße zur Grabenstraße, berichtet die Polizei. Durch den Aufprall lösen die Airbags beider Fahrer aus und es entsteht ein erheblicher Sachschaden. Der Rettungsdienst brachte den 22-Jährigen in das Klinikum Worms. Die Freiwillige Feuerwehr übernimmt die Säuberung der durch Betriebsstoffe verunreinigten Fahrbahn.

