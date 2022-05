Viernheim. Bei einem Verkehrsunfall in Viernheim am Freitagabend ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr der 19-Jährige aus Mannheim gegen 19.25 Uhr die Saarlandstraße, als eine 39-jährige Autofahrerin aus einer Ausfahrt heraus fuhr. Sei stieß mit dem 19-Jährigen zusammen, den sie vermutlich übersehen hatte. Dieser schleuderte über die Motorhaube und musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1