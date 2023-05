19-Jähriger missachtet Vorfahrt in Dudenhofen

Dudenhofen. Bei einem Verkehrsunfall ist in Dudenhofen die Vorfahrt missachtet worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 19-jährige Mann den Boligweg in Richtung Ortsmitte gegen 23.28 Uhr, als dieser an der Kreuzung Boligweg/Kettelerstraße die Vorfahrt eines 22-jährigen Mannes übersah. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß, wobei durch die Wucht des Aufpralls das Fahrzeug des 22-Jährigen auf den Gehweg der dortigen Bushaltestelle gelenkt wurde. Infolgedessen ist der Airbag ausgelöst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro. Aufgrund dessen, dass beide Fahrzeugführer angaben unverletzt zu sein und lehnten eine medizinische Versorgung ab.