19-Jähriger durch Messer in Sinsheim verletzt – Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Sinsheim. Bei einer Auseinandersetzung am Montagvormittag ist ein 19 Jahre alter Mann mit einem Messer in Sinsheim verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, nahm der Angreifer um kurz vor 11.30 Uhr auf der Alla-Hopp-Anlage ein Messer zur Hand. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Tatverdächtige soll unmittelbar nach der Tat in der Nähe des Tatortes vorläufig festgenommen worden sein. Der Tatort sei derzeit zur Spurensicherung abgesperrt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die Tat selbst seien Gegenstand der Ermittlungen.

