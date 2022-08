19-Jährige von betrunkenem Autofahrer in Worms angefahren

Worms. Eine 19-Jährige ist am Samstag von einem betrunkenen Autofahrer in Worms verletzt worden. Die junge Frau versuchte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zu schlichten, teilt die Polizei am Montag mit. Der 18 Jahre alte Autofahrer war gegen 01.15 Uhr auf der Landgrafenstraße unterwegs und musste wegen der Personengruppe anhalten. Er stieg aus und forderte sie aggressiv auf, die Fahrbahn freizumachen. Obwohl die 19-Jährige noch vor seinem Wagen stand, fuhr der 18-Jährge los. Sie wich noch zur Seite aus, wurde aber an Bein und Hand gestreift. Das Auto fuhr davon und die 19-Jährige blieb mit leichten Verletzungen zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei konnte den 18-Jährigen auffinden und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er wird sich nun unteranderem wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.