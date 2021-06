18 Neuinfektionen mit Coronavirus im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg

Rhein-Neckar. Insgesamt sind im Landkreis Rhein-Neckar und in der Stadt Heidelberg bis zum Samstag 18 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 14 Fälle davon entfielen nach Angaben des Landratsamts auf den Kreis, vier auf das Stadtgebiet. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie nun insgesamt 27.525 Menschen mit dem Virus infiziert, von denen 5.147 in Heidelberg wohnen.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun im Rhein-Neckar-Kreis bei 19,9 und in Heidelberg bei 12,4. Am Freitag belief sich die Inzidenz in Heidelberg auf 10,5. Im Rhein-Neckar-Kreis lag die Inzidenz am Vortag bei 20,1.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus bleibt unverändert. Im Rhein-Neckar-Kreis sind damit seit Ausbruch der Pandemie weiterhin 423 Verstorbene bekannt, in Heidelberg verbleibt die Zahl der Verstorbenen bei 64. Als genesen gelten insgesamt 26.823 Personen. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 184 im Kreis und 31 in der Stadt Heidelberg.