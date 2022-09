18-Jähriger verunfallt auf B9 bei Germersheim - mit Totalschaden

Germersheim. Ein Autounfall eines 18-Jährigen ist in der Nacht zu Samstag in einem Totalschaden geendet. Wie die Polizei berichtet, war er gegen ein Uhr mit zwei gleichaltrigen Freunden mit dem Auto auf der B9 von Karlsruhe in Richtung Speyer unterwegs gewesen. In der Kurve vor der Ausfahrt Germersheim Nord verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen die Mittelleitplanke. Alle drei jungen Männer blieben unverletzt. Bis der beschädigte Wagen abgeschleppt wurde, war die linke Spur der B9 für etwa zwei Stunden lang gesperrt gewesen.

