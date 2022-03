Altrip. Ein 18-Jähriger ist am Samstagmorgen unter Drogeneinfluss am Steuer in Altrip unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahranfänger einer Polizeikontrolle unterzogen. Aufgrund drogentypischer Auffälligkeiten wurde ihm zur genaueren Bestimmung Blut abgenommen. Der 18-Jährige habe zugegeben, am Vortag Extasy konsumiert zu haben.

Ihn erwarten nun eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro, ein Punkt in Flensburg sowie ein Fahrverbot für einen Monat.