18-Jähriger sticht 45 Jahre altem Mann in den Rücken in Frankenthal

Frankenthal. Mit einem Bieröffner zugestochen hat ein 18-Jähriger am Montag in Frankenthal in einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 45 Jahre alten Mann. Wie die Polizei berichtet, meldeten Zeugen die gefährliche Körperverletzung am Bahnhof gegen 18.25 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer, die sich zuvor nicht kannten, zunächst in einen verbalen Streit. Der 18-Jährige war betrunken und trat dem 45-Jährigen ins Gesicht und versetzte ihm dann mit dem Bieröffner einen Stich in den Rücken. Lebensgefahr bestand nicht, heißt es von der Polizei weiter. Der genaue Verlauf sowie das Motiv der Tat werden derzeit noch ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1