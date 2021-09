18-jähriger Randalierer in Speyer festgenommen

Speyer. Ein 18-jähriger Randalierer ist am Sonntagmorgen in Speyer in Gewahrsam genommen worden. Wie die Polizei mitteilte, verhielt sich der betrunkene Mann in seiner Wohnung gegen 8 Uhr äußerst aggressiv. Beim Versuch, ihn zu beruhigen, beleidigte und bedrohte der 18-Jährige die hinzugerufenen Beamten. Nur durch die mündliche Androhung des Einsatzes eines Elektroschockers gelang es den Polizisten den Randalierer festzunehmen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

