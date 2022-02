Wachenheim. Ein 18-Jähriger ist im Landkreis Bad Dürkheim mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der junge Mann starb am Donnerstag noch an der Unfallstelle, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilten. Er sei auf der Kreisstraße 16 bei Wachenheim an der Weinstraße aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße voll gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1