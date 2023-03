Pfungstadt. Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Pfungstadt schwer verletzt worden. Als er am Donnerstagnachmittag eine Kreuzung überqueren wollte, krachte er in ein Auto, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 43-jährige Autofahrer los, obwohl die Ampel für ihn auf Rot stand. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf etwa 15 000 Euro.