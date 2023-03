18-jähriger Mofafahrer erfasst Wildtier in Speyer

Speyer. Ein 18-jähriger Mofa-Fahrer und seine Mitfahrerin sind am Sonntagabend auf der L 528 bei Speyer mit einem Wildtier kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 22.55 Uhr etwa 50 Meter vor der Vier-Wege-Kreuzung in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim. Dort rannte ein Wildtier aus dem Wald auf den Weg und in das Vorderrad des Mofas. Hierbei stürzten der Fahrer und seine Mitfahrerin und verletzten sich. Der Fahrer zog sich Schürfwunden am rechten Bein und den Händen zu, die Mitfahrerin zog sich ebenfalls Schürfwunden an den Händen zu und klagte über Schmerzen in Armen und Beinen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Das Mofa war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Die Polizeibeamten verständigten den zuständigen Jagdpächter und suchten im Wald nach dem möglicherweise verletzten Wildtier.

