18-jähriger Leichtkraftfahrer bei Unfall verletzt

Bad Dürkheim. Ein 18-jähriger Leichtkraftfahrer hat am späten Montagabend einen Unfall verursacht. Nach Polizeiangaben drehte sich der junge Mann nach hinten zu seiner Bekannten um, die ihm mit ihrem Leichtkraftrad hinterherfuhr. Aufgrund seines "Rückblicks" geriet er ins Schlingern, kam von der Fahrbahn nach rechts ab und stürzte. Der Jugendliche wurde mit dem Verdacht auf eine Fraktur seines rechten Beins in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seinem Leichtkraftrad beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

