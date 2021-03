  18-Jähriger bei Scheunenbrand verletzt

Dossenheim. Bei einem Scheunenbrand in der Hölderlinstraße in Dossenheim am Sonntagmorgen verletzte sich ein 18-Jähriger leicht. Während einer Feier, die in dem in dem Gebäude stattfand, wurde ein Heizkörper mit einer Gasflasche betrieben. Die Polizei geht davon aus, dass es durch eine Fehlbedienung zu deren plötzlichen Entzündung kam. Es befanden sich zwei Personen in der Scheune. Diese verließen sofort das Gebäude. Ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude wurde durch die Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften vor Ort war, verhindert. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei rund 15.000 Euro.

