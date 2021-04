18-Jährige wird von zwei Männern geschlagen und beraubt

Sinsheim. Eine 18 Jahre alte Heranwachsende ist am frühen Freitagmorgen in Sinsheim von zwei Männern geschlagen und überfallen worden. Dabei wurde ihr nach Polizeiangaben eine geringe Menge Bargeld entrissen. Die junge Frau war gegen 1 Uhr Zigarettenholen gewesen, als sie in der Alten Waibstadter Straße auf Höhe der Kreuzung zur Kloster-Lorsch-Straße an einem Automaten auf das Duo traf. Sie wurde zunächst in ein Gespräch verwickelt und in dessen Verlauf die Männer Geld verlangten. Nach einer verbalen Auseinsetzung schlug einer der beiden der Geschädigten ins Gesicht und erbeutete das Bargeld. Der zweite baute sich nach dem Vorfall vor ihr auf. Die 18-Jährige rannte schließlich davon.

Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg. Die Männer wurden der Polizei wie folgt beschrieben: Der erste Täter war rund 1,80 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jogginghose, einen dunklen Kapuzenpulli und darüber eine schwarze Lederjacke. Der zweite Täter hatte eine Körpergröße von etwa 1,70 Metern. Er hatte einen Oberlippenbart sowie eine athletische und schlanke Figur. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke mit Fellbesatz. Beide wurden auf ein Alter von Mitte 20 geschätzt und weiter mit südländischem Aussehen beschrieben.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen melden sich unter den Telefonnummern 0621/174-4444 oder 07261/690-0 bei der Polizei.