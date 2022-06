18-Jährige in Speyerer Innenstadt von Unbekanntem attackiert

Speyer. Eine 18-jährige Frau ist in der Speyerer Innenstadt von einem Unbekannten beleidigt und geschlagen worden. Nach Angaben der Polizei lief die Frau am frühen Freitagmorgen durch die Stadt als sie grundlos von einem etwa 50 Jahre alten Mann attackiert wurde. Die 18-Jährige war für kurze Zeit bewusstlos und wurde von zwei männlichen Helfern ein Stück begleitet. Sie trug Verletzungen im Gesicht sowie am Arm davon. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06232/1370 bei der Polizei zu melden.

