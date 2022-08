18-Jährige hat im Wald bei Walldorf ein Feuer gelegt – Festnahme

Walldorf. Eine 18-Jährige steht im dringenden Verdacht, am Mittwochvormittag in einem Waldstück bei Walldorf ein Feuer gelegt zu haben, die Polizei hat die Frau festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, meldeten mehrere Jogger den Brand in einem Waldstück des Hochholzer Waldes auf der Gemarkung Walldorf. Zuvor hatten die Jogger das Feuer gegen 8.45 bemerkt und versucht, es selbst zu löschen. Als die Feuerwehr daraufhin mit etwa 20 Einsatzkräften ausrückte, entdeckten sie vor Ort eine junge Frau, die an derselben Stelle zündelte, an der die Jogger kurz zuvor den Brand entdeckt hatten. Sie hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest und löschten das Feuer, das auszubreiten drohte, schnell. Der Schaden ist gering. Die 18-Jährige, die offenbar unter einer psychischen Erkrankung leidet, wurde laut Polizei ins Psychiatrische Zentrum Nordbaden nach Wiesloch gebracht. Die Polizei Walldorf und die Kriminalpolizei Heidelberg ermitteln, ob ein Tatzusammenhang zu zwei Brandkomplexen in der jüngsten Vergangenheit in Sandhausen besteht.

