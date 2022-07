18 Durchsuchungen in Südhessen wegen Sexualverbrechen an Kindern

Südhessen. Im Rahmen der Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen sowie der Kinder- und Jugendpornografie sind insgesamt 18 Durchsuchungsbeschlüsse in Südhessen vollstreckt worden. An der Schwerpunktaktion der Staatsanwaltschaft Darmstadt, der BAO FOKUS des Hessischen Landeskriminalamts sowie des Polizeipräsidiums Südhessen waren knapp 70 Einsatzkräfte vor zwei Wochen für mehrere Tage im Einsatz gewesen, wie diese am Montag mitteilten.

In den Landkreisen Bergstraße, Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg und im Odenwaldkreis sind insgesamt 18 Tatverdächtige im Alter von 16 bis 78 Jahren durchsucht worden. Die Polizei stellte zahlreiche Beweismittel sicher, insbesondere einschlägige Foto- und Videoaufnahmen auf Speichermedien. Darunter befanden sich sechs Computer, 15 Laptops, 28 Mobiltelefone, 94 Festplatten, 129 USB-Sticks, jeweils vier Tablets und Speicherkarten sowie fünf Spielekonsolen.



In dem Anwesen eines 43-Jährigen aus Darmstadt-Dieburg entdeckten die Einsatzkräfte einen Serverschrank, der zusammen mit einem weiteren Server einen Massenspeicher bildete. Es wurden 72 Festplatten mit insgesamt 288 Terrabyte an Daten beschlagnahmt, die nun ausgewertet werden.

Hessenweit verfolgen über 195 Ermittlerinnen und Ermittler in der BAO FOKUS gezielt Sexualverbrechen an Schutzbefohlenen.