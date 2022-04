18 Außenspiegel abgetreten - 21-jähriger Tatverdächtiger

Neustadt/Weinstraße . Die Außenspiegel von mindestens 18 Fahrzeugen sind am frühen Sonntagmorgen in Neustadt an der Weinstraße abgetreten worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Fahrzeuge in der Hindenburgstraße und der Friedrich-Ebert-Straße zwischen 03.40 Uhr und 04.15 Uhr beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro. Der Tatverdacht liegt bei einem 21-Jährigen, den die Beamten stark alkoholisiert in seiner Wohnung antrafen. Da er aggressiv und mit Widerstand reagierte, lieferten sie ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus ein.

Personen, deren Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06321/854-0 zu melden.