Frankenthal. Ein Jugendlicher ist bei der Sachbeschädigung eines Fahrzeugs am Samstagmittag in Frankenthal mutmaßlich erwischt worden. Ein Zeuge hat laut Polizeibericht den etwa 17-Jährigen an einem Wagen in einem Parkhaus der Eisenbahnstraße bemerkt und angesprochen. Darauf sei der Junge davon gerannt.

Der Zeuge stellte fest, dass die Fensterscheibe der Fahrertür eingeschlagen wurde. Der Schaden belaufe sich auf etwa 1.000 Euro.