Speyer. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Landau ist ein Rollerfahrer verletzt worden. Ein 68 Jahre alter Autofahrer übersah den bevorrechtigten 17-Jährigen beim Linksabbiegen von der Landauer Straße in die Schützenstraße, teilt die Polizei mit. Durch den Frontalzusammenstoß stürzte er von dem Roller auf die Verkehrsinsel. Der Rettungsdienst brachte den verletzten 17-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Roller musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 6.500 Euro.

