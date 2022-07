17-Jähriger pöbelt alkoholisiert Polizeibeamte in Weinheim an

Weinheim. Als Polizeibeamte am Samstagabend einen 17-Jährigen durch alarmierende Benachrichtigungen besorgter Bürger in Weinheim aufsuchen wollten, hat dieser zunächst die Flucht ergriffen und später die Beamten beleidigt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 21.30 Uhr. Ein Bürger alarmierte die Polizei, dass zwei Jugendliche im Gleisbett des Hauptbahnhofes umherlaufen würden. Bei Antreffen und Erblicken der Streifenbesatzung liefen die zwei Jugendlichen in Richtung der Werderstraße davon. Nach kurzer Verfolgung konnte einer der Jugendlichen auf der Fahrbahn der Werderstraße gestoppt und kontrolliert werden. Hier zeigte sich der 17-Jährige in seinem Verhalten als sehr sprunghaft. Er versuchte mehrfach vor vorbeifahrende Fahrzeuge zu springen und reagierte auf keine Ansprache der Beamten. Um eine Gefährdung für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer auszuschließen, wurde er festgenommen und im Streifenwagen zur Dienststelle gebracht. Dagegen wehrte sich der Jugendliche indem er mit den Füßen immer wieder gegen den Innenraum und die Tür des Streifenwagens trat, zudem beleidigte er die Beamten fortwährend mit Begriffen aus der Gossensprache. Aufgrund seiner hohen Alkoholisierung, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille, wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Mutter und eines Arztes übergeben. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Gaststätteneinbruch in Eppelheim - zwei jugendliche Verdächtige vorläufig festgenommen Mehr erfahren Kontrolle Falschparker schlägt auf Polizisten ein Mehr erfahren