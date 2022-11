17-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Bobenheim-Roxheim schwer verletzt

Bobenheim-Roxheim. Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag bei einem schweren Verkehrsunfall in Bobenheim-Roxheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 54-jährige Fahrerin eines Kleinwagens gegen 16.30 Uhr in der Industriestraße unterwegs und wollte nach links in eine Hofeinfahrt einbiegen. Der 17-Jährige war mit seinem Leichtkraftrad fuhr dort auch in die gleiche Richtung und wollte ein Auto vor ihm überholen. Er erkannte den abbiegenden Pkw zu spät, beide Fahrzeuge kollidierten. Dabei stürzte der 17-Jährige auf die Straße. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 5000 Euro.

Neben der Polizeiinspektion Frankenthal, waren ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 3130 zu wenden.