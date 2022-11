17-Jähriger begeht Diebstähle und hinterlässt „großes Geschäft“ in Weinheim

Weinheim. Ein 17-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Weinheim wegen Diebstahls festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, entwendete der mutmaßliche Täter zwei Geldbeutel aus einer Pizzeria. Danach gelang ihm zunächst die Flucht. Kurz darauf meldete ein Zeuge, dass eine unbekannte Person vor der Haustür eines Weinheimer Anwesens eine durchwühlte Handtasche abgelegt habe. Zudem habe sie ihr „großes Geschäft“ im Hausflur des Anwesens verrichtet. Im Rahmen der Fahndung stieß die Polizei gegen 22.30 Uhr schließlich auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei handelte es sich um den Besitzer der Pizzeria sowie den 17-jährigen mutmaßlichen Täter. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Geldbeutel- und der Handtaschendiebstahl von derselben Person begangen wurde. Ersten Ermittlungen zufolge hat der Täter die Handtasche aus einem geparkten Fahrzeug entwendet und ihr Inventar gemeinsam mit einem Geldbeutel aus der Pizzeria in einem Gebüsch versteckt. Ein Alkoholtest ergab zudem einen Wert von 1,2 Promille. Der 17-Jährige muss sich nun wegen zweifachen Diebstahls sowie wegen des „fäkalischen Vorfalls“ verantworten.

