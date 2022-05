17-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizei und versteckt sich unter Pkw

Speyer. Ein 17-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Donnerstag in Speyer vor der Polizei geflüchtet und hat sich unter einem Pkw versteckt. Wie die Polizei mitteilt, sollte der Mann in der Bahnhofsstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz eingeschaltetem Anhaltezeichen und Blaulicht flüchtete der Fahrer vor dem Polizeiauto in Richtung Postplatz. Nach kurzer Verfolgungsfahrt stellte der 17-Jährige sein Fahrzeug in der Mühlturmstraße ab und entfernte sich mit seinem Beifahrer zu Fuß. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der junge Mann unter einem Pkw liegend gefunden werden. Warum er vor der Polizei floh, ist nicht bekannt. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

