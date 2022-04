17-Jähriger aus Dielheim wird vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Dielheim. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten 17-Jährigen aus Dielheim. Ben G. wurde zuletzt am Mittwoch, 6. April, beim Verlassen seiner Wohnanschrift gesehen. Nach Angaben der Polizei befinde sich der 17-Jährige sich in einer psychischen Ausnahmesituation - es sei daher nicht auszuschließen, dass er sich in hilfloser Lage befindet. Es sei auch möglich, dass sich der Jugendliche im Raum Speyer aufhalten könne.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ben G. ist etwa 1,70 Meter groß, wiegt rund 50 Kilogramm und hat braune struppelige Haare sowie braune Augen. Er ist Brillenträger. Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg abrufbar. Hinweise an die Polizei unter 0621/1744444 oder den Polizeinotruf unter 110. Zudem nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.