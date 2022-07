17-Jähriger am Lampertheimer Bahnhof attackiert und bestohlen

Lampertheim. Ein 17-Jähriger ist am Sonntagabend am Lampertheimer Bahnhof attackiert und bestohlen worden. Vier Jugendliche schlugen gegen 20 Uhr im Bereich der Unterführung auf den Jungen ein, wie die Polizei am Montag berichtet. Sie flüchteten zu Fuß mit seiner Bauchtasche, in der sich sein Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten und sein Handy befanden. Der 17-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den vier unbekannten Tätern unter der Telefonnummer 06252/7060 abzugeben.