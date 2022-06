17-Jährige vermisst - zuletzt am Bahnhof Bad Dürkheim gesehen

Böchingen/Bad Dürkheim. Ein 17-jähriges Mädchen aus Böchingen wurde von Sonntag bis Donnerstag vermisst. Die Gesuchte begab sich am Donnerstag aufgrund der Pressemeldung selbständig zu einer Polizeidienststelle. Nach Angaben der Polizei wurde sie zuletzt am Bahnhof in Bad Dürkheim gesehen. Bisherige Suchmaßnahmen waren erfolglos. Es wurde dringend um Hilfe bei der Fahndung gebeten, da Mandy auf Medikamente angewiesen ist, die sie jedoch nicht mitführt. Sie ist 1,80 Meter groß, schlank und hat schulterlange, glatte braune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Jogginghose und ein blaues bauchfreies Top mit Schnürung im Brustbereich.

