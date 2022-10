17-Jährige in Bürstadt sexuell belästigt - mutmaßlicher Täter vorläufig festgenommen

Bürstadt. Am Freitagabend ist eine 17-Jährige in Bürstadt sexuell Belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, wartete die junge Frau in der Dammstraße auf ihre Mutter, als der 36-jährige Verdächtige ihr auf den Hintern geschlagen haben soll. Nachdem die 17-Jährige auf sich Aufmerksam gemacht hatte, konnten Passanten den alkoholisierten Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. In Folge der vorläufigen Festnahmen wurde Blut entnommen. Der Bürstädter wurde nach allen Maßnahmen entlassen. Nun wird er sich strafrechtlich verantworten müssen. Das Kommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

