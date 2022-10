17-Jährige bei Verkehrsunfall in Grünstadt verletzt

Grünstadt. Eine 17-jährige Beifahrerin hat sich in Grünstadt am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der Verkehrsunfall gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung Sausenheimer Straße / Vorstadt / Kreuzerweg ereignet. Eine 69-jährige Autofahrerin wollte von der Vorstadt kommend geradeaus in den Kreuzerweg fahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 20-jährigen Pkw-Fahrers, der die Sausenheimer Straße in Richtung Kirchheimer Straße befuhr. Die Lichtzeichenanlage war zum Unfallzeitpunkt ausgeschaltet. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich und in der Folge rammte das Auto der Unfallverursacherin einen Poller auf dem Gehweg. Bei dem Zusammenstoß wurde die 17-jährige Beifahrerin des 20-jährigen Fahrers verletzt. Sie wurde zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

