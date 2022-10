17-Jährige aus Edenkoben wird Opfer einer Nötigung über Snapchat

Edenkoben. Eine 17-Jährige aus Edenkoben ist am Donnerstag Opfer einer perfiden Nötigung über den Instant-Messaging-Dienst Snapchat geworden. Auf Verlangen eines bisher unbekannten Täters, der seinen Aufenthaltsort vermutlich im Stuttgarter Raum hat, wurde sie nach Angaben der Polizei gebeten, Nacktbilder von sich zu versenden. Dem Wunsch des Mannes, den sie erst kurz zuvor online kennengelernt hatte, kam die 17-Jährige nach. Dies hatte zur Folge, dass der Täter unter der Drohung, andernfalls das bereits an ihn verschickte Foto an ihre Instagram-Freunde zu verschicken, weitere Fotos der Geschädigten verlangte. Die Ermittlungen zum Täter laufen.

